الحكيم يؤكد للمبعوث الخاص لكوريا الجنوبية ضرورة 'حضورها' في العراق

2019/01/29 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "حضور" كوريا الجنوبية في قطاعي الاقتصاد والصحة العراقيين، مشيداً بالدور الذي لعبته في العراق.وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، عقب استقباله للمبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي هوانغ مو، والوفد الاقتصادي الطبي المرافق له، ان "العراق يسجل لكوريا حضورها في القطاع الاقتصادي والصحي رغم الظروف الامنية التي عاشها العراق في المرحلة السابقة".

واكد على ان "زيارة الوفد الكوري جاءت في الوقت المناسب حيث امكانية ان يذهب العراق في شراكات اقتصادية مع كوريا الجنوبية اكثر من اي وقت مضى".وبيّن ان "طبيعة المتغيرات التي شهدها العراق حيث الانتصارات التي تحققت في المجال العسكري والوطني والمجتمعي والتحالفات السياسية التي غادرت العناوين الضيقة نحو العنوان الوطني الجامع لكل الطوائف والاعراق والمذاهب".واشاد الحكيم "بالمواقف الانسانية التي قدمتها كوريا الجنوبية فضلا عن مساهمتها في مكافحة الارهاب والتعاون الامني".ونوه الى "تشابه التجربتين العراقية والكورية من حيث التحديات والمعاناة رغم البعد الجغرافي ومن ثم انطلاق كوريا نحو التنمية والنهضة".ولفت الى ان "العراق يتعاطى ايجابيا مع الشركات الكورية ومنتجاتها ومن الايجابي في التعاون الاقتصادي مع كوريا انها بلا أجندة سياسية".واضاف الحكيم "استمعنا من الوفد الكوري الى ردود فعل ايجابية وتفاؤل بنتائج الزيارات الرسمية، واعجابا بتطورات المشهد السياسي في العراق".

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