مسلحون يسطون على منزل في البصرة ويسرقون مئات الملايين

2019/01/29 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم 3 أشخاص مسلحين في البصرة، ليل الاثنين، على تنفيذ عملية سطو مسلح على دار مواطن في منطقة قريبة من مركز المدينة، وسرقتهم 305 مليون

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