غوايدو يعلن انه سيتولى السيطرة على أصول فنزويلا في الخارج

2019/01/29 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، داعيا إلى تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.ويعتبر غوايدو أن مادورو “مغتصب” للسلطة وهو رئيس غير شرعي.ويريد خصم الرئيس الفنزويلي تشكيل حكومة انتقالية من أجل إجراء انتخابات جديدة.وأكد غوايدو في […]

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