2019/01/29 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من جهاز الامن الوطني اليوم الثلاثاء، مجموعة ارهابية تضم تسعة دواعش متخفين في محافظة السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل مجموعة إرهابية تضم تسعة دواعش متخفين في محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل مجموعة إرهابية تضم تسعة دواعش متخفين في محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).