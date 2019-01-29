رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الوزراء

2019/01/29 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء ،رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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