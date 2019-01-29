قيس الخزعلي:الحكم على الشيخ علي سلمان وسام شرف له

2019/01/29 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الثلاثاء، أن تأييد الحكم على زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان وسام شرف له.

وقال الخزعلي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “تأييد حكم السجن المؤبد على سماحة الشيخ علي سلمان هو وسام شرف له وضريبة يدفعها كل مدافع عن حقوق ابناء شعبه أمام نظام طاغية وتابع مثل النظام الحاكم في البحرين”.

وأضاف الخزعلي، أن “عليهم ان لا ينسوا قول الإمام علي عليه السلام : (ان يوم المظلُوم على الظَّالم أشدُّ من يوم الظَّالِم على الْمظلوم)”.

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