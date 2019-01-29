مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي التربية

2019/01/29 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين،اليوم الثلاثاء،صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات الكترونيا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إن” المصرف باشر بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني”. واضاف البيان أن “المصرف مستمر بصرف الرواتب للموظفين الذين تم توطين رواتبهم “.





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