تامر نفار.. مغني راب يرصد قضايا الشباب في المجتمع الفلسطيني

2019/01/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُرك التلاميذ في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يتلقون دروسهم في خيام بعد أن أزال الجنود الإسرائيليون مدرستهم.

يتلقى تلاميذ في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة دروسهم في خيام بعد أن أزال الجنود الإسرائيليون مدرستهم.

ففي يوم الثلاثاء الماضي، فكك الجنود الإسرائيليون (مدرسة المرحوم د.



مروان مجلي الأساسية المختلطة) التي تقع في قرية ابزيق الواقعة على بعد نحو 20 كيلو مترا شمالي نابلس.

وبعد تفكيك المدرسة أصبح 22 تلميذا يدرسون في الصف الأول وحتى السادس الابتدائي بدون فصول تحتويهم، ليبدأوا في تلقي دروسهم في خيام أقيمت على نفس الأرض.

وقال فراس دراغمة، مدير المدرسة، إن المدرسة تقع في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة تطوقها مستوطنات أُقيمت منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة مع الفلسطينيين، تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية على نحو 60 في المئة من الضفة الغربية.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية لتكون جزءا من دولتهم المستقبلية إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة.



وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير قانونية.

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