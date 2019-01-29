سيارة بالطاقة الشمسية.. أحدث ابتكارات طلاب الأردن

2019/01/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع أربعة موسيقيين بعد ظهر أحد الأيام في عام 2017 وقرروا تشكيل أول فرقة لآلات النفخ الخشبية في الأردن، مدفوعين بما يصفونه بالنقص في فرق الموسيقى الكلاسيكية في البلاد.

وبعد عدد من العروض التجريبية (البروفات) في وقت لاحق، تم تشكيل فرقة رباعي أبنوس.



واشتُق اسم المجموعة من كلمة أبنوس العربية التي تشير إلى نوع من الخشب كان يستخدم في صناعة آلات النفخ.

وبدأت الفرقة الرباعية رحلتها من خلال تقديم العروض لأصدقائهم وعائلاتهم، ولكن في يوم الجمعة، أقامت الفرقة أول حفل كبير أمام حشد يضم مئات الأشخاص.



وتباع تذكرة العرض مقابل 3 دنانير أردنية (4.2 دولار).

وقال أحمد قطامش، وهو عضو في المجموعة وعازف الناي (الفلوت) فيها، إن هدفهم الرئيسي هو تعريف المزيد من الناس بنمط مختلف من الموسيقى.

وأضاف قطامش وهو من مدينة رام الله بالضفة الغربية “وحدة من أساسيات الفرقة هي إثراء المشهد الثقافي والموسيقي في الأردن، وطبعاً اهتمام الناس بيزيد لما يشوفوا إنه في موسيقيين مهنيين عم بقدموا برنامج بجودة عالية للجمهور”.

وتعزف الفرقة مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية، بما في ذلك الإيقاعات الباروكية والكلاسيكية.



كما أنها تكيف الإيقاعات والأنغام العربية الشعبية بطريقة تتناسب مع آلاتها.

وقالت مجد خنوف (29 عاما) التي تعزف على المزمار (الكلارينت) إنها تأمل في أن تحظى الأدوات التي يعزفون عليها بتقدير المزيد من الأردنيين.

وأضافت مجد “حالياً إحنا عندنا في البلد وقفت ما في أوركسترا، فقلنا إحنا من جهد خاص فينا حبينا إنه نوعي الناس..



ننشر الموسيقى أكثر..



نعرفهم أكثر على الآلات تبعتنا من فلوت، أبو، بسون والكلارينت إلي أنا بعزفها.



لأنه الناس معظمها ما بتعرفهم..



كل حد بعرف آلات مثل الكمان والتشلو..



بس هدول مو معروفين بثقافتنا خصوصاً، فحبنا إحنا نوعي الناس عشان إحنا آلة منحبها ومنحس بتساعد الناس إنه تتعرف..



يحبوها أكثر..



يحبوا الموسيقى أكثر”.

وتتألف الفرقة من أردنيين اثنين وفلسطيني وعراقي.



ويقولون إن حلمهم هو الاستمرار في تقديم العروض في الأردن، وفي النهاية تمثيل البلاد في عروض بالخارج.

ويقول إحسان المعاني (٢٢ عاما) الذي يعزف على آلة الباصون “الموسيقى هي أحد أهم أعمدة الثقافة بأي بلد وكل ما كان في فرق موسيقية أكثر كل ما كان الناس تتوعى أكثر من الموسيقى..



الناس بتصير تسمع أكثر للموسيقى وبتحب الموسيقى أكثر وبتحترمها”.

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