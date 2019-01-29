أبل تصدر تحديثا لإصلاح خلل خصوصية في خاصية الاتصال بالفيديو

2019/01/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة صينية بحظر مبيعات بعض طرز هواتف آيفون القديمة التي أنتجتها شركة أبل في الصين لانتهاكها براءتي اختراع لشركة صناعة الرقائق كوالكوم، وإن كان محامون متخصصون في الملكية الفكرية قالوا إن من المستبعد تطبيق الحظر على الفور.

تأتي القضية التي أقامتها شركة كوالكوم في إطار معركة عالمية بخصوص براءات الاختراع بين الشركتين الأمريكيتين تتضمن عشرات الدعاوى القضائية.



وتثير هذه القضية الضبابية بشأن أنشطة أبل في واحدة من أكبر أسواقها، في وقت تتضرر فيه أسهمها جراء مخاوف ضعف الطلب على أجهزة آيفون الجديدة.

وقالت أبل، أمس الإثنين، إن جميع طرز هواتفها ما زالت مطروحة للبيع في البر الرئيسي الصيني، وإنها قدمت طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في القضية، في أول خطوة ضمن عملية استئناف طويلة قد ينتهي بها المطاف في المحكمة العليا الصينية.

وذكرت كوالكوم في بيان أن المحكمة قضت بأن أبل انتهكت براءتي اختراع لشركة صناعة الرقائق وأمرت بحظر فوري لمبيعات هواتف آيفون من الطراز 6إس إلى الطراز تن.



وأشارت أبل إلى أن القضية لا تشمل الطرز الثلاثة الجديدة التي جرى إطلاقها في سبتمبر أيلول.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من المحكمة.

وتمثل الصين وهونج كونج وتايوان ثالث أكبر أسواق أبل، إذ شكلت نحو 20 % من مبيعات أبل البالغة 265.6 مليار دولار في أحدث سنواتها المالية.

كانت كوالكوم، أكبر مورد رقائق للهواتف المحمولة، أقامت دعواها القضائية في الصين في أواخر 2017، قائلة إن أبل انتهكت براءات اختراع تتعلق بخصائص مرتبطة بتغيير حجم الصور وإدارة التطبيقات على شاشات اللمس.

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