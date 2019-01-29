2019/01/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولا بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي.

وبين الجدول ان سعر مسكوكة 22 غم بلغت 1.251 مليون دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 261 الف.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 10 غم بلغت 514 الف دينار، فيما بلغت سبيكة 15 غم سعر 773 الف دينار، فيما بلغت سبيكة 20 غم مليون و40 الف دينار، في حين بلغت سبيكة 25 غم سعر مليون و307 الف و250 دينار.

وادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي ينشر جدولا بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي ينشر جدولا بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).