المسيحيون يشاركون الايزيديين عزاء المرحوم الامير”تحسين بك”

2019/01/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان شارك أبناء الديانة المسيحية ، أبناء الديانة الايزيدية أحزانهم بوفاة المرحوم الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم.حيث زار الكاردينال مار لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق و العالم، الإمارة الايزيدية في قضاء الشيخان ضمن محافظة نينوى شمال العراق و قدم التعازي بوفاة المرحوم الامير”تحسين بك” كما […]

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