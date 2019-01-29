طاولة حوار بين الاصلاح والبناء لحل استكمال الحكومة قريبا

2019/01/29 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يَعتزمُ تحالفا الاصلاح والبناء عقدَ لقاءٍ خلال الايام المقبلةِ للقيام بمبادرةٍ من قادة الصف الاول.

النائبُ عن الاصلاح جاسم البخاتي قال إن التدعياتِ التي وصلت اليها

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