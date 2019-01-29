الحشد يغيث اهالي نينوى وواسط وميسان بعد ان اجتاحتها السيول

2019/01/29 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال إعلام الحشد ان، الهندسة العسكرية استنفرت طاقاتها لإغاثة اهالي المدن التي اجتاحتها السيول في تلعفر والدوز ضمن قاطع عمليات نينوى واتخذت الحلول لتقليل الاضرار على السكان.واضاف، ان، الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي هرعت لمعالجة وضع المناطق التي اجتاحتها سيول الامطار في محافظتي واسط وميسان جنوب العراق.يذكر ان الهندسة العسكرية وبعض الالوية التابعة للحشد الشعبي تعمل منذ يوم امس على اغاثة وانقاذ السكان في بعض المحافظات التي تعرضت للغرق نتيجة السيول التي ضربتها اثر موجة المطر التي بدأت منذ يوم السبت الماضي.انتهى ..م ف

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