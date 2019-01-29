سعر الدولار في بغداد لهذا اليوم

2019/01/29 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.550، وهي نفسها ليوم امس الاثنين.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 120.000 دينارا.سعر شراء الدولار = 119.000 دينارا.انتهى ..م ف

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