العديد من الشخصيات تعزي الايزيديين بوفاة الامير “تحسين بك” أمير الديانة الايزيدية

2019/01/29 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان قدم العديد من الشخصيات التعازي الى أبناء الديانة الايزيدية بوفاة الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم.حيث عبر المعزين عن حزنهم و مشاركتهم الاحزان الأيزيديين و اعتبروا رحيل الأمير تحسين بك خسارة كبيرة للعراق و العالم.السيد عمار الحكيم زعيم ائتلاف النصر و تيار الحكمة السيد مسعود […]

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