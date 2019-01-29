فايننشال تايمز: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخفض انكشافه على تسلا

2019/01/29 | 11:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض انكشافه على شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية.

وقالت الصحيفة إن الصندوق السيادي تحوط، بمساعدة جيه.بي مورجان تشيس، لمعظم حصته البالغة 4.9 بالمئة في تسلا بعد إغلاق السوق في السابع عشر من يناير كانون الثاني.

وفي الثامن عشر من يناير كانون الثاني، قالت تسلا إنها ستلغي آلاف الوظائف لتقليص نفقاتها مع تخطيطها لزيادة إنتاج النسخ المخفضة السعر من السيارة السيدان (موديل 3) المهمة، مما قاد أسهمها للانخفاض بما يصل إلى عشرة بالمئة.

ووفقا للتقرير، فإن الصندوق سيظل يحتفظ بالأسهم في إطار برنامج التحوط، لكن مع انكشاف أقل على تحركات السهم.

وأحجمت تسلا وصندوق الاستثمارات العامة عن التعقيب حين اتصلت بهما رويترز.

وأغلق سهم تسلا، الذي هبط نحو ثلاثة بالمئة، على انخفاض طفيف عند 296.38 دولار يوم الاثنين.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا في أغسطس آب إن صندوق الاستثمارات العامة عبر عن دعمه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج الشركة في البورصة.

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قالت إن الاجتماع بين ماسك والصندوق ”يفتقر حتى إلى مناقشة الشروط الأساسية لمقترح بصفقة لتحويل الشركة إلى الملكية الخاصة“.

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