النفط: انتاجنا من الغاز المصاحب بلغ 3159 مقمق يوميا في كانون الاول

2019/01/29 | 11:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر كانون الاول الماضي بلغ 3159 مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم .

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر كانون الاول الماضي بلغ 3159 مقمق باليوم"، مبينة ان "المحروق بلغ 1715 مقمق باليوم".

وأضافت الوزارة ان "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 418 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 96 مقمق باليوم، في حين ان انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان بلغ 2741 مقمق باليوم والمحروق 1619 مقمق باليوم".

وبينت الإحصائية ان وزارة النفط تمكنت من تقليص المحروق من الغاز المصاحب خلال الشهر الماضي بمقدار 170 مقمق مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.

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