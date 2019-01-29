عصائب اهل الحق: الأميركان سيخرجون من العراق طوعا او بالقوة

2019/01/29 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

توقع الأمين لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الثلاثاء، أن يصوت البرلمان العراقي الشهر المقبل على قانون اخراج القوات الأميركية من العراق، مرجحا إمكانية طرد هذه القوات بالقوة.

وقال الخزعلي في تصريحات نشرتها وكالة “تسنيم” إنه “لم تعد هناك أرضية لبقاء آلاف العسكريين الأمريكيين في العراق بعد دحر تنظيم داعش”، مشددا على أن “تلك القوات قد تطرد بالقوة إذا لم تستجب لإرادة الشعب العراقي”.

ورجح الخزعلي “إمكانية بقاء عدد صغير من المستشارين والمدربين العسكريين في البلاد لتنفيذ مهام لوجيستية، لكن يجب أن يحدد عددهم وأماكن انتشارهم من قبل لجنة مشتركة خاصة بالموضوع”، مؤكدا أن “أي تواجد يخرج عن هذا النطاق سيعتبر انتهاكا للسيادة من قبل البرلمان والشعب والفصائل السياسية بما في ذلك عصائب أهل الحق”.

وأعرب الشيخ الخزعلي عن قناعته بأن “مجلس النواب سيصوت لصالح مطالبة واشنطن بسحب قواتها من البلاد”، معربا عن أعتقاده بأن “أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب يرفضون مبدئيا التواجد العسكري الأمريك”.

وتابع أنه “إذا أرادت الولايات المتحدة فرض تواجدها بالقوة مع تجاهل دستور البلاد وقرارات البرلمان، فإن بإمكان العراق التعامل معها بالمثل من خلال طردها بالقوة..



لكن المرحلة الأولى ستكون سياسية”.

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