2019/01/29 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

في الاونة الاخيرة، أثارت النجمة العالمية سيلين ديون، التي تبلغ 50 عاماً، جدلًا واسعًا وبلبلة بعد صورها الجديدة التي انتشرت، حيث ظهرت عليها بوضوح علامات الكبر.

وقد أطلت ديون بأزياء غريبة جداً من Alexandre Vauthier، لافتة الأنظار إليها، خلال مشاركتها في Folies Bergere Music Hall في باريس.

واختارت النجمة العالمية ارتداء “جمبسوت” أسود بتصميم مميز وغير مألوف من توقيع دار Alexandre Vauthier وهو واسع من الأسفل مع أكمام منفوشة، وتطريزات فضية على شكل نجوم على الكتف، مع فتحة واسعة على شكل v عند منطقة الصدر، اخفت جزءاً منه بشيفون باللون البني والاسود.

وأكملت اطلالتها بقبعة صغيرة سوداء اللون على رأسها يتدلى منها القماش الشبك، ووضعت نظارات شمسية صغيرة وبيضاء اللون، مع حذاء أسود واكسسوار فضي بقدمها.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيلين ديون تلفت الأنظار في باريس رغم ظهور علامات الكبر عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيلين ديون تلفت الأنظار في باريس رغم ظهور علامات الكبر عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).