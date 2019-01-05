2019/01/29 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

واصلت الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي، الثلاثاء، عمليات اغاثة الاهالي في المدن التي اجتاحتها السيول في قاطع عمليات نينوى وواسط وميسان.

وقال إعلام الحشد ان، الهندسة العسكرية استنفرت طاقاتها لإغاثة اهالي المدن التي اجتاحتها السيول في تلعفر والدوز ضمن قاطع عمليات نينوى واتخذت الحلول لتقليل الاضرار على السكان.

واضاف، ان، الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي هرعت لمعالجة وضع المناطق التي اجتاحتها سيول الامطار في محافظتي واسط وميسان جنوب العراق.

يذكر ان الهندسة العسكرية وبعض الالوية التابعة للحشد الشعبي تعمل منذ يوم امس على اغاثة وانقاذ السكان في بعض المحافظات التي تعرضت للغرق نتيجة السيول التي ضربتها اثر موجة المطر التي بدأت منذ يوم السبت الماضي.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يغيث اهالي نينوى وواسط وميسان بعد ان اجتاحتها السيول) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يغيث اهالي نينوى وواسط وميسان بعد ان اجتاحتها السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).