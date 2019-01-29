جولة داخل معرض كنوز للفنون التشكيلية في لندن

2019/01/29 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجمع معرض كنوز في دورته الخامسة بالعاصمة البريطانية عددا من اللوحات المختلفة من الأقطار العربية بهدف الترويج للفن التشكيلي العربي وطرحها بالمزاد.

تقول مديرة كنوز لمزادات اللوحات العالمية زينب الفرحان الإمام “عندنا في المعرض عدد من الفنانين الإماراتين ونتمنى أن نصل بهم إلى السوق العالمي”.

في المعرض اشترك 35 فنانا من الشرق الأوسط معظمهم من الدول العربية..



العرض لم يقتصر على التشكيل بل المجوهرات والزخرفة، التي تبرز جمال الفن العربي.

خلود الدعمي فنانة تشكيلية تصف تجربتها “أستوحيت عملي من واحدة من مقامات أولياء الله بالقاهرة وأخذت الصور على الطبيعية ثم عملت عليها”.

وتتنوع الموضوعات الفنية داخل المعرض من عمق المنطقة العربية، حيث تناول هذا السرب من اللوحات أمام أنظار جنسيات عديدة هم من المهتمين والراغبين باقتناء قيمة فنية عربية عن طريق المزاد.



ويذهب جزء من المبيعات لصالح الجمعيات الخيرية.

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