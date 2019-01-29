فيديو.. طلبة يصرون على أداء امتحاناتهم في مدرسة أغرقتها مياه الأمطار

2019/01/29 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديوي لطلاب مدرسة، وهم يؤدون امتحان نصف السنة، رغم غرق المدرسة بالمياه جراء الامطار.واظهر الفيديو الذي تابعه “ناس”، اليوم (29 كانون الثاني 2019)، طلاب المدرسة الغارقة بمياه الامطار، وهم يؤدون امتحاناتهم وسط اجواء باردة نتيجة غرق جميع صفوف المدرسة بالمياه.وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية، […]

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