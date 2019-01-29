وفد مديرية شهداء كركوك يبحث مع المحافظ حقوق وامتيازات ذوي الشهداء

2019/01/29 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير مديرية شهداء كركوك محمد مصطفى ،اليوم الثلاثاء، مع المحافظ راكان الجبوري تخصيص نسبة %10 من التعيينات لذوي الشهداء من الدرجات الوظيفة المخصصة للمحافظة

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