الزنك يساعد في صنع خلايا وإنزيمات جديدة للجنين

2019/01/29 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين لا يحصلون على كمية كافية من الزنك خلال فترة وجودهم في الرحم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض التوحد.

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