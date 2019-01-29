الأمن الوطني العراقي: سلطات إقليم كوردستان سلمتنا 9 عناصر من داعش اعتقلوا في السليمانية

2019/01/29 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، 29 كانون الثاني، 2019، أن سلطات إقليم كوردستان، سلمت 9 عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش بعد أن تم اعتقالهم في السليمانية.وأفاد مركز الإعلام الأمني في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبناءً على معلومات استخبارية ومراقبة حثيثة تمكنت من تحديد مكان تواجد مجموعة إرهابية تضم تسعة دواعش" في السليمانية.وأضاف أن "المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات قضائية بقضايا إرهابية لمشاركتهم في عمليات قتل وتهجير المواطنين والقتال ضد القوات الأمنية"، مبيناً أنهم كانوا متخفين في محافظة السليمانية.وتابع بالقول إنه "جرى التنسيق مع السلطات الأمنية في الإقليم والتي بدورها ألقت القبض عليهم وسلمتهم إلى الجهات المختصة في كركوك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات" التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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