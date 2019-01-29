الحزب الديمقراطي ينتظر جوابا من الاتحاد لتنظيم اجتماع ثلاثي

2019/01/29 | 11:44

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شفق نيوز/ اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روز نوري شاويس ان حزبه بانتظار جواب الاتحاد الوطني لعقد اجتماع ثلاثي يخص تشكيل الحكومة الجديد في الاقليم.وقال شاويس في حديث للصحفيين، "الحزب الديمقراطي دعا كل من الاتحاد الوطني وحركة التغيير لعقد اجتماع يبحث وضع خطة شاملة للحكومة الجديدة وبرنامجها للسنوات الاربع المقبلة".واضاف ان حركة التغيير اجابت بالقبول على المقترح، إلا ان الاتحاد الوطني لم يكشف موقفه بعد.وياتي هذا في وقت سبق وان تم عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الديمقراطي والتغيير من جهة، والديمقراطي والاتحاد من جهة اخرى بهدف تشكيل الحكومة الكوردستانية الجديدة.‎ومنذ اجراء الانتخابات التشريعية الكوردستانية منذ اكثر من ثلاثة اشهر خاضت الاحزاب والاطراف الكوردستانية عدة جولات من المفاوضات والحوارات للاتفاق على صيغة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم، وعلى مايبدو وصلت لمراحلها الاخيرة.ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرئيس الحالي لحكومة الاقليم ونائب رئيسه نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم فيما رشح مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم.وحصد الديمقراطي 45 مقعدا من مقاعد برلمان كوردستان المؤلف من 111 مقعدا مبتعدا عن اقرب منافسيه الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي تحصل على 21 مقعدا بفارق مريح.

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