صالح وعبد المهدي يؤكدان اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي

2019/01/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر بيان رئاسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاقليمية والدولية وآخر المستجدات السياسية وتأثيراتها على الساحة العراقية”.

وأكد صالح وعبد المهدي “على اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين”.

وشدد الجانبان على “ضرورة معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين بانتهاج الحوار البنّاء والتواصل المستمر وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد”.

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