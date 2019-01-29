ارتفاع خسائر التأمين جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 11.4 مليار دولار

2019/01/29 | 11:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت الهيئة المشرفة على قطاع التأمين بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين إن حرائق الغابات الأشد فتكا والأكثر تدميرا خلال مئة عام كلفت شركات التأمين أكثر من 11.4 مليار دولار.

وقال ريكاردو لارا مفوض التأمين بالولاية للصحفيين خلال تجمع إعلامي إن المبلغ الإجمالي لتعويضات التأمين لشهر نوفمبر تشرين الثاني عن حريق كامب فاير، الذي دمر معظم بلدة بارادايس في شمال كاليفورنيا، ارتفع 25 في المئة.

ومن بين ما يزيد عن 46 ألف طلب تقدم بها أصحاب التأمين، تعرض أكثر من 13 ألفا من المنازل والشركات للدمار.

وقال لارا إن الأرقام ”لم يسبق لها مثيل..



هذه أرقام هائلة بالنسبة لنا“.

وتسببت حرائق الغابات في نوفمبر تشرين الثاني مع حرائق أخرى في الولاية في ارتفاع خسائر التأمين في عام 2018 إلى 12.4 مليار دولار.

ولقي 89 شخصا حتفهم في حريق كامب فاير فيما أصبح الآلاف بلا مأوى.

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