مطالبات نيابية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الخروقات التركية والتواجد الأجنبي

2019/01/29 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الثلاثاء، مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التواجد التركي والاجنبي في العراق، مؤكدا أن الحكومة معنية باتخاذ كافة الاجراءات لاخراج القوات التركية.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الاتحادية معنية باتخاذ كافة السبل والاجراءات الدبلوماسية والقانونية لاخراج القوات التركية”، مشيرا إلى أن “الخروقات التركية المستمرة […]

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