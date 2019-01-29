الرافدين يصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية إلكترونيا

2019/01/29 | 11:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد المحافظات الكترونيا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ا"لمصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني".

وأشار الى أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب للموظفين الذين تم توطين رواتبهم عن طريق المصرف"

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