إتلاف كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية خلال عام2018

2019/01/29 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، اتلاف اكثر من تسعة الاف كارتون ادوية

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