امانة بغداد تتفتح شارعا مغلقا منذ 15 عاما وترفع “الصبات” المحيطة بالاسكان

2019/01/29 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بوزارة الاسكان بمنطقة المنصور ومستشفى الشعلة والشارع الخدمي من تقاطع عدن لغاية تقاطع الصحة بمنطقة الشعب المغلق منذ عام 2004 بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة.وذكرت مديرية العلاقات والإعلام بالامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ملاكات امانة بغداد قامت برفع […]

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