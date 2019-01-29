ما الذى يحدث فى السودان؟!

2019/01/29 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى عام ٢٠٠٦ كان الدولار الأمريكى يساوى جنيهين سودانيين، اليوم سعره قفز ليصل إلى نحو ٧٥ جنيها.هذا أحد أهم المؤشرات المهمة على

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