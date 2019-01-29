التحديات السياسية والقانونية التي يواجهها نتنياهو في الانتخابات المقبلة

2019/01/29 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفوز بفترة ولاية خامسة كرئيس للوزراء في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 9 نيسان/أبريل، وتُظهِر

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