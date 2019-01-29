وزير التجارة يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/01/29 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان لبحث الملفات والمواضيع التي تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري فضلا عن امور اخرى تجري مناقشتها في اللقاء المرتقب مع وزير التجارة والاقتصاد الكويتي.

واكد العاني في بيان صحفي تلقت " الغدير" نسخة منه، ان "العراق حريص على تنفيذ البرنامج الحكومي والسير في سياسة تجارية جديدة للانفتاح على الاسواق العالمية والعربية ومنها الكويت للاستفادة وتبادل الخبرات والدخول في اتفاقات مشتركة تخدم مصالحهما المشتركة".

واشار الى "عمق العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط العراق والكويت والتي تشكل حافزا للبلدين لتعزيز العلاقات وتوطيدها على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري".فيما اكد السفير الكويتي سالم غصاب، بحسب البيان "طموح بلاده بان تكون العلاقات الاقتصادية والتجارية متطورة وواسعة مع العراق وفي كل المجالات واهمية تبادل الزيارات المشتركة لوضع رؤية مشتركة لتفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وبما يخدم مصلحة شعبي البلدين".



ولفت الى "دعم بلاده للاسهام في كافة المجالات التي تسهم في بناء المحافظات والمدن المحررة من عصابات داعش".





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