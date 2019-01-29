الحراك الفلسطيني يحتفل وسط رام الله بعد إلغاء قانون الضمان الاجتماعي

2019/01/29 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من رام الله، ضياء حوشية، بأن حالة من الرضا تسود بين أعضاء الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي، بعد نحو 120 يوما من الاعتصام، تكللت بوقف العمل بهذا القانون.

وينظم الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي واللجان العمالية والنقابات الفلسطينية وقفة في دوار المنارة وسط رام الله، احتفالا بالانتصار الذي حققه الحراك من خلال فعالياته الاحتجاجية.



ويأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رسميا بوقف العمل بهذا القانون،

وكانت قد أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها مؤخرا بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي استمرت لأيام من قبل الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي.

مزيد من التفاصيل في مداخلة مراسل الغد ضياء حوشية مع الإعلامي وائل العنسي

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