مطالبات نيابية بعقد جلسة إستثنائية لمناقشة الخروقات التركية والتواجد الأجنبي

2019/01/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية مجلس النواب بعقد جلسة

استثنائية لمناقشة التواجد التركي والأجنبي في العراق كونه يشكل

خطراً على سيادة البلاد.

النواب أوضحوا أن الحكومة الاتحادية معنية بإتخاذ كافة السبل

والاجراءات الدبلوماسية والقانونية لاخراج القوات التركية ، مشيرين

إلى أن الخروقات التركية المستمرة تجاه سيادة البلاد مخالف للدستور

وانتهاك صريح لسيادة العراق ومخالف أيضاً لكافة المواثيق الدولية

الخاصة بحقوق الانسان.

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