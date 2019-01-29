2019/01/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ ناس اعلنت مفتشية وزارة التجارة، تقريرها السنوي للفصل الرابع من العام 2018، حيث كشف التقرير عن مبالغ قالت الوزارة إنها استرجعتها من عمليات فساد إداري ومالي سابقة، بلغت اكثر من 5 مليارات دينار.وذكر بيان لمكتب المفتش العام للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (29 كانون الثاني 2019)، انه “تم متابعة مخرجات العملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية التجارة تعلن استرجاع 5 مليارات دينار وتكشف تفاصيل التقرير النهائي لـ 2018) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية التجارة تعلن استرجاع 5 مليارات دينار وتكشف تفاصيل التقرير النهائي لـ 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).