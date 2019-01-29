بأمر القضاء: مالك مولدة أهلية يصوّر مسؤول الطاقة في الديوانية أثناء تلقيه رشوة

2019/01/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن الادعاء العام في رئاسة محكمة استئناف القادسية، الثلاثاء، عن نتائج قضية مقدمة ضد مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة بشأن طلبه مبلغا ماليا مقابل إكمال معاملة أحد المراجعين.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم، (29 كانون الثاني 2019) أن “قاضي التحقيق صدّق أقوال […]

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