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رئيس مجلس واسط: لا اتهم أحدا في الهجوم على منزلي والقانون هو الفيصل
2019/01/29 | 13:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات لا تزال مستمرة بحادثة استهداف منزله، مشيرا إلى انه لا يوجه أصابع الاتهام لأي

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