رئيس مجلس واسط: لا اتهم أحدا في الهجوم على منزلي والقانون هو الفيصل

2019/01/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات لا تزال مستمرة بحادثة استهداف منزله، مشيرا إلى انه لا يوجه أصابع الاتهام لأي

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