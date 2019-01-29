قتلى وجرحى بتفجير انتحاري هز مدينة إدلب

2019/01/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وجرح عدد من الاشخاص اليوم الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف مقر المجلس الحاكم المرتبط بجبهة النصرة الارهابية في مدينة ادلب شمال سوريا.وافاد المرصد

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