الشرطة الفرنسية تعتقل 5 فيما يتعلق بهجوم ستراسبورج

2019/01/29 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في صلتهم بالمسلح الذي أسقط خمسة قتلى في هجوم على سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج بشرق فرنسا.

وأضاف أن المشتبه بهم اعتقلوا في إطار تحقيق بشأن كيفية حصول شريف شيخات على السلاح الذي استخدمه في هجوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.



وقتلت الشرطة شيخات بالرصاص بعد مطاردة دامت 48 ساعة.

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