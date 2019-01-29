2019/01/29 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات امريكية بريطانية للعراق بضرورة الالتزام بالعقوبات المفروضة على ايران والا سيقع عليها طائل من العقوبات هي في غنى عنه .وبهذا الشان دافع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلال زيارته للندن عن ايران وقال ان العراق ليس لديه عدم رغبة أن يبتعد عن ايران.الحلبوسي حاول خلال لقائه نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدافع عن ايران ويوقع العراق في ورطة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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