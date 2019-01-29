أربعينية تنهي حياتها شنقا في حلبجة

2019/01/29 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت امرأة في بداية الاربعين من العمر يوم الثلاثاء على الانتحار بواسطة شنق نفسها بحبل في محافظة حلبجة.

وعثرت الشرطة صباح اليوم على جثة امرأة تبلغ 40 عاما من العمر داخل منزلها في حي "ماموستايان" وسط حلبجة.

وبحسب الشرطة فإن المرأة قد اقدمت على انهاء حياتها بواسطة شنق نفسها بحبل، مشيرة الى فتح تحقيق بالحادث.

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