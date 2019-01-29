ليبرمان: حماس نجحت وإسرائيل خسرت

2019/01/29 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر وزير الدفاع الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، بأن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نجحت في مواجهة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الأخير خسر المواجهة.ونقلت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية عن ليبرمان قوله، إن “حماس نجحت وإسرائيل خسرت، لقد عانينا من سقوط المئات من الصواريخ على جنوبي إسرائيل ولم نرد”.وأضاف ليبرمان، “لقد استطاعوا إنجار الكثير […]

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