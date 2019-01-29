محام هواوي الصينية: «منغ» رهينة العلاقات الصينية الأمريكية

2019/01/29 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محام منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز، اليوم الثلاثاء، إن منغ “يجب ألا تظل رهينة” للعلاقات الصينية الأمريكية.

وجاء ذلك بعد أن وجهت الولايات المتحدة اتهامات جنائية لها وللشركة قبل أيام من محادثات تجارية بين واشنطن وبكين.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي ومديرتها المالية بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وذلك عن طريق العمل معها من خلال شركة تابعة حاولت إخفاءها ونشرت رويترز ذلك في عامي 2012 و2013.

وفي قضية منفصلة، اتهمت وزارة العدل هواوي بسرقة تكنولوجيا صنع أجهزة الإنسان الآلي من شركة (تي.



موبايل يو.إس).



وكانت هواوي قد قالت إنه تمت تسوية النزاعات بين الشركتين في 2017.

وألقي القبض على منغ، ابنة مؤسس هواوي، في فانكوفر في الأول من ديسمبر/كانون الأول.



واعتقلت الصين بعدها اثنين من مواطني كندا مشيرة إلى اعتبارات تمس الأمن القومي.

ومن المقرر أن تمثل منغ أمام محكمة كندية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تغيير شروط الإفراج عنها بكفالة وذلك وفقا لسجلات المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية.

وأشار محاميها ريد واينجارتن إلى العلاقات الصينية الأمريكية “المعقدة”.

وقال “يتعين ألا تكون موكلتنا… رهينة لهذه العلاقات.



السيدة منغ سيدة أعمال تتسم بالأخلاق والشرف لم تمض ثانية واحدة من حياتها في التآمر على انتهاك القانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران”.

وقالت هواوي إنها سعت لبحث الاتهامات مع السلطات الأمريكية “لكن طلبها رفض دون تفسير”.

ونفت الشركة أن تكون هي أو أي من الوحدات التابعة لها “قد ارتكبت أي من الانتهاكات المذكورة” و”هي ليست على علم بأي مخالفات ارتكبتها منغ”.

وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن “قلقها البالغ” من الاتهامات وحثت الولايات المتحدة على إلغاء أمر الاعتقال وإنهاء “قمع يفتقر للمنطق” للشركات الصينية.

وتتهم السلطات الأمريكية منغ بلعب دور قيادي في مخطط لاستخدام شركة فرعية في تنفيذ أعمال بإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.



وتدفع منغ ببراءتها.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن الاتهامات “منفصلة كلية” عن المفاوضات التجارية بين البلدين.

غير أنه من المرجح أن تلقي التطورات بظلالها على محادثات رفيعة المستوى تجريها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إطار مفاوضات تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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