2019/01/29 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8R4-HGcg1k0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض يكشف عن وثيقة استيراد ادوية بمليار دولار لكن مدينة الطب تعاني شحة في الادوية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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