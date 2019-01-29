تأجيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي بفعل الإغلاق الحكومي

2019/01/29 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أنه سيتم تأجيل الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عن الربع الأخير من العام الماضي إلى وقت لاحق.





وقالت الوكالة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، إنه لن يتم الإفصاح عن القراءة الأولية بشأن بيانات النمو الاقتصادي في موعدها المخطط مسبقاً يوم الأربعاء.





وأرجعت الوكالة هذا التأجيل إلى الآثار المترتبة على الإغلاق الجزئي الأخير للحكومة، والذي تجاوز 34 يوماً في حدث تاريخي في البلاد قبل أن ينتهي بفاتورة تمويل قصيرة الآجل حتى 15 فبراير المقبل.





كما أوضح أنه سيتم إرجاء إعلان تقارير أخرى كان من المخطط إصدارها في الأسبوع المقبل من بينها بيانات الدخل الشخصي الأمريكي عن شهر ديسمبر إضافة إلى أرقام الميزان التجاري السلعي والخدمي.





وذكرت الوكالة أنها لم تحدد بعد الموعد الذي سيتم فيه الإفصاح عن تلك التقارير إلى جانب بيانات أخرى كان قد تم تأجيلها خلال فترة الإغلاق.





وأضافت أنها لا تستطيع قول شيء مؤكد بشأن مواعيد المؤشرات الاقتصادية لكنها تعمل بأسرع ما يمكن من أجل أن توفر المعلومات في أقرب وقت.





وكان مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه يعمل مع هيئة الإحصاءات وجهات البيانات الأخرى لجمع المعلومات التي يستخدموها في التقارير الاقتصادية.





وبحلول الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.1% لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1445 دولار.





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