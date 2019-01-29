الإمارات تعقد مؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط ..فبراير المقبل

2019/01/29 | 13:56

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دبي - مباشر: عقدت الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الحدث الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع، مؤتمراً صحفياً اليوم بمناسبة اقتراب إطلاق دورته الرابعة، وسيعقد المؤتمر والمعرض الذي يستمر يومين في فبراير 2019.





ويتم عقد المؤتمر تحت رعاية الوزير الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.





وسيكون المعرض المزمن إقامته في 11 و12 من فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، بمثابة منصة تفاعلية تجمع العديد من القطاعات الملاحية، وتداول النقاشات التوعوية حول التحديات القائمة التي تواجه قطاع الشحن البحري، فضلاً عن الفرص السانحة أمام الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.





ومع اقتراب بداية عقد جديد؛ تلوح في الأفق ثمار المبادرات الاستراتيجية الكبرى التي تم إطلاقها في المنطقة مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، بالتزامن مع ما تشهده القطاعات البحرية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من نمو غير مسبوق في السنوات الأخيرة،

وقال الوزير الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "يوشك إكسبو 2020 على الانطلاق في العام القادم، يليه موعد اكتمال تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، من أجل ذلك نعتبر مشاركتنا في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط أمراً".





جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط شهدت نجاحاً كبيراً في العام الماضي من خلال حضور أكثر من 1800 مشارك،.





ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذه السنة ليزيد عن 2000 مشارك.



وحضر في العام الماضي ممثلون من 52 دولة، حيث شمل المعرض العديد من العارضين ووكلاء الشحن ومالكي البضائع ومشغلي الموانئ والمحطات.





كما من المرجح أن تتفوق الدورة الرابعة هذا العام على تلك الأرقام بمعدل قياسي، ويعزى هذا إلى الدعم الكبير الذي أبدته مؤسسات رسمية وشركات كبرى عديدة للحدث.





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